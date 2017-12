L'Apple Store di Chicago ha un problema con la neve, le foto

Del nuovodi Chicago abbiamo più volte parlato su queste pagine, in quanto sarà caratterizzato da un tetto a forma di, che se visto dall'alto riprende a tutti gli effetti le linee del popolare notebook della compagnia di Cupertino.

Tuttavia, a quanto pare gli ingegneri hanno commesso un grave errore con la progettazione, che è saltato fuori dopo le recenti nevicate registrate a Chicago nel corso degli ultimi giorni.

Il nuovo Apple Store, infatti, non è in grado di gestire la neve. Nella fattispecie, in molti hanno sottolineato che il tetto estremamente sottile favorisce la creazione di ghiaccioli che pendono e possono cadere pericolosamente sia sulla testa degli utenti che, soprattutto, sui marciapiedi pubblici. La compagnia di Cupertino, che negli ultimi giorni è stata molto impegnata con la questione relativa ai rallentamenti degli iPhone, è stata costretta ad inserire un cartello per avvisare tutti i passanti che nei pressi dell'edificio potrebbero verificarsi cadute di neve e ghiaccio.

I blogger si sono ovviamente scagliati contro i progettisti di Apple. "Forse la prossima volta che Apple progetterà uno dei suoi edifici prenderà in considerazione anche le città e le condizioni climatiche. Lo sapete, in posti come Chicago fa freddo, e nevica. La neve cade dal tetto, e non progettare un tetto in grado di raccoglierla per evitare fenomeni come questi è grave" ha affermato Matt Maldre, uno dei blogger locali più famosi,