L'Apple Store di Piazza Liberty a Milano sarà inaugurato il 26 Luglio

Manca ormai pochissimo all'apertura dell'Apple Store di Milano, a Piazza Liberty, che nelle intenzioni di Apple diventerà una struttura iconica al pari di quella di New York, come riportato dal Corriere della sera, a ridosso dell'intervista che sarà pubblicata domani su Io Donna ad Angela Ahrendts, responsabile del comparto retail di Apple.

L'inaugurazione di Apple Piazza Liberty, questo il nome della struttura, è prevista per giovedì 26 Luglio prossimo. La notizia è stata data in anteprima dalla dirigente della Mela secondo cui il negozio in questione sarà a tutti gli effetti un luogo d'incontro per tutti gli appassionati, turisti e curiosi.

Apple, e questo lo aveva già rivelato in passato, all'interno della struttura a cubo ha intenzione di ospitare eventi culturali, presentazioni ed incontri con fotografi, oltre che sessioni con artisti e lezioni di fotografia e montaggio.

Nella struttura saranno presenti dei viali alberati in cui gli utenti potranno sedersi e dare un'occhiata alle novità che ha in serbo Apple per i propri clienti. Il negozio vero e proprio invece sarà collocato sottoterra, nei locali che ospitavano lo storico cinema Apollo. Salendo si accederà alla scalinata che porterà all'anfiteatro, caratterizzato da una fontana da 8 metri, un omaggio alla città ed ai navigli.