L'applicazione di DAZN è finalmente disponibile su Sky Q

La notizia era nell'aria da tempo, ma Sky ha deciso di sorprendere tutti. E' disponibile da qualche minuti su Sky Q l'applicazione di DAZN, la piattaforma di streaming che come noto trasmette tre partite della Serie A a settimana, oltre che tutta la Serie B.

A seguito di alcune segnalazioni arrivate sui social dagli utenti siamo riusciti ad effettuare una verifica e, come vi mostriamo attraverso la fotografia scattata e disponibile in calce, possiamo confermarvi che l'applicazione di DAZN è stata aggiunta nel menù di Sky Q sotto la voce "App".

Basta cliccare sul pulsante centrale per accedere alla controparte per il decoder di Sky dell'applicazione già disponibile da tempo su altre piattaforme, come Fire Stick di Amazon. Il funzionamento è pressochè identico ed ovviamente è richiesto l'inserimento dei propri dati personali per poter accedere al catalogo.



Ovviamente restano disponibili i ticket proposti dalla stessa Sky ai propri abbonati, che consentono di ottenere un risparmio considerevole sui prezzi originali.



Una buonissima notizia per gli abbonati a Sky Q, che avevano a gran voce richiesto l'applicazione del servizio per poter vedere le partite direttamente dal decoder.



All'appello ora manca Netflix, che però a giudicare da quanto affermato da Sky arriverà su nuovo ecosistema solo nel corso del prossimo anno.