L'applicazione fasulla di Alexa che ha totalizzato migliaia di download su App Store

Tra i tanti record segnati da Amazon durante il periodo delle festività, c'è quello che riguarda Alexa. I dispositivi con a bordo l'assistente vocale del colosso di Seattle sono infatti stati tra i più venduti, provocando qualche disservizio nel giorno di Natale.

Come osservato dai colleghi di BGR, proprio durante il periodo delle festività è stato segnato un "simpatico" record.

Un'applicazione fasulla, battezzata "Setup for Amazon Alexa" infatti è risultata essere la sesta più scaricata dall'App Store di Apple, totalizzando centinaia di migliaia di download. Tuttavia si trattava di un'app che non fornisce alcun tipo di esperienza aggiuntiva rispetto a quella dell'applicazione ufficiale, tanto meno permette di effettuare il setup degli smart speaker.

Fortunatamente non si trattava nemmeno di un'app phishing, in quanto era completamente gratuita e non chiedeva il pagamento di acquisti in-app. Gli utenti però evidentemente non si sono accorti dello sviluppatore "One World Software", che non è in alcun modo autorizzato alla pubblicazione di tali applicazioni.

L'applicazione non è ancora stata eliminata da Apple, ma il via vai di notizie sul web sta scoraggiando i download.

Nel fine settimana scorso i server di Alexa sono stati down probabilmente a causa del sovraccarico generato dalle numerose richieste effettuate dagli utenti che tentavano di attivare i nuovi dispositivi. Potrebbe essere questa la ragione che ha spinto i download della fake app.