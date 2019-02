L'applicazione più usata in Cina diffonde il pensiero di Xi Jinping, ecco perchè

E' stata svelata da alcune testate l'applicazione più popolare della Cina, al punto tale da aver superato addirittura la piattaforma di messaggistica istantanea WeChat. E' stata battezzata "Xuexi Qiangguo", ed è un'app-manifesto che diffonde il pensiero del presidente Xi Jinping.

Come sottolineato dai colleghi del Corriere della Sera, la traduzione letterale del nome è "Studiare rafforza la nazione", ed infatti si tratta di un vero e proprio aggregatore di notizie, articoli, video clip e documentari dedicati al pensiero del leader cinese. I motivi che hanno spinto i cinesi a scaricare in massa questa applicazione però sono tanti, e dietro si cela una strategia di marketing studiata ad hoc.

Ogni qualvolta che gli utenti leggono o interagiscono con articoli ed i quiz, che servono per far capire a tutti le politiche interne del Partito, si guadagnano dei punti. All'interno dell'applicazione è stata anche integrata una piattaforma di messaggistica istantanea sviluppata in collaborazione con Alibaba Dingtalk di Jack Ma, che non ha mai nascosto il proprio sostegno a Xi. All'interno del comparto di messaggistica è presente una funzione che prevede la cancellazione dei messaggi non appena vengono letti.

Dietro il successo si cela anche un invito arrivato direttamente dal partito, che invita i sostenitori ad utilizzarla quotidianamente ed accumulare punti.

Per attirare l'attenzione dei più giovani sono anche stati inseriti degli effetti speciali ad hoc, per spingerli a sposare il pensiero del leader cinese.