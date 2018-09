L'Arabia Saudita investe un miliardo di dollari in Lucid Motors, la rivale di Tesla

Lucid Motors è un'azienda americana nata nel 2007 e specializzata in veicoli elettrici. Lucid vuole rilasciare nel 2020 un'auto elettrica di lusso e, per questo, è considerata da molti una potenziale rivale di Tesla. Ora la compagnia americana ha una nuova freccia nel suo arco. Una freccia da un miliardo di dollari, perchè a tanto ammonta il finanziamento ricevuto dall'Arabia Saudita.

Il Paese arabo, a dire il vero, è già anche uno dei principali investitori della stessa Tesla, possedendo circa il 5% delle azioni della compagnia — come raccontò direttamente Elon Musk il mese scorso. Secondo i principali analisti il Paese sta cercando di puntare su entrambi i colori della roulette: l'economia dell'Arabia Saudita dipende fortemente dal petrolio, di cui è uno dei principali esporatori mondiali; dovesse venire a meno la forte domanda internazionale, il Paese vuole comunque trovarsi seduto al tavolo dei vincitori.



Il CTO di Lucid è un ex vertice di Tesla, Peter Rawlinson. Stando alla CNN Rawlinson pensa che la sua macchina, la Lucid Air, avrà componenti di lusso che attualmente mancano alla Model S. Ma non solo: sarà anche molto più spaziosa.



La CNN riporta anche che la Lucid Air dovrebbe avere prestazioni nettamente superiori alla Model S. Il prezzo dovrebbe invece oscillare trai 60.000 e i 100.000$, a seconda degli optional.