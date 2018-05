L'assistente vocale di Amazon, Alexa, sarà preinstallato nei nuovi PC di Acer

Se avete intenzione di acquistare uno dei nuovi PC proposti da Acer, sappiate che saranno i primi in assoluto a venire equipaggiati con Alexa, l'assistente vocale di Amazon. I modelli coinvolti saranno l'Aspire 5, il Nitro 5 Spin, lo Spin 5 (sia nella versione da 13 che da 15 pollici), lo Spin 3 ed infine lo Switch 7 “Black Edition”.

Una vasta gamma di prodotti, legati al gaming, al segmento degli ultrabook ma anche dei convertibili e dei portatili ultra sottili che permette un ottimo debutto per l'assistente vocale sviluppato dal colosso dell'e-commerce; purtroppo Alexa non è ancora disponibile in Italia ma che dovrebbe ormai arrivare nei prossimi mesi.

Il funzionamento di Alexa sui computer della casa taiwanese sarà essenzialmente identico a quello già sperimentato da diversi utenti sugli smart speaker: si potrà chiedere all'assistente una serie di informazioni, tra cui il meteo, ma anche ordinarle di gestire la vostra agenda di appuntamenti ed i vostri smart device casalinghi.

Sarà quindi soggetta anche alle stesse limitazioni, ovvero non risulterà minimamente in grado di andare oltre il ricevere ed eseguire gli ordini. Un "problema" che affligge anche Siri e Cortana, a cui Microsoft sta cercando di ovviare a tutti i costi: il primo passo compiuto in questa direzione è stato l'acquisto da parte del colosso di Redmond di Semantic Machines, la cui rivoluzionaria tecnologia promette di rendere ancora più intelligenti le IA, tanto da poter sostenere una conversazione con un essere umano.