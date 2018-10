L'asta per il 5G si chiude a 6,5 miliardi di Euro: Iliad porta a casa tre bande

Si è conclusa nella giornata di ieri al Ministero dello Sviluppo economico la gara per l'assegnazione delle frequenze per il 5G, con le offerte degli operatori che hanno superato i 6,5 miliardi di Euro, quasi il triplo rispetto alle previsioni inserite nella Legge di Bilancio.

Per la banda 700 MHz FDD gli operatori hanno presentato offerte pari a 2,039 miliardi di Euro, la metà rispetto ai 2,346 miliardi di Euro raggiunti sullo spettro 3700 MHz. Più bassa invece quella per la banda 26 GHz, per cui le società si sono fermate a quota 163,693 milioni di Euro.

Non è stata presentata invece nessuna offerta per i lotti 700 MHz, il che vuol dire che coloro che avevano manifestato interesse potranno partecipare alla fase di gara successiva secondo il regolamento previsto per le frequenze non aggiudicate.

Ma veniamo ora alle frequenze aggiudicate, perchè a Vodafone, Wind Tre, TIM e Fastweb in questa tornata si è aggiunta Iliad, che è riuscita a prevalere su tutte e tre le bande assegnate. Una vera e propria sorpresa, che dimostra però come la compagnia francese voglia puntare al miglioramento della rete.

La società diretta da Benedetto Levi ha portato a casa il blocco riservato sulla frequenza 700 MHz, quello a 20 MHz sullo spettro 3700 MHz e quello generico sulla frequenza a 26 GHz.

Nel blocco generico della frequenza 700 MHz prevalgono anche Vodafone Italia e Telecom Italia, che portano a casa due lotti ciascuno.

Più frammentata la situazione nel blocco generico a 3700 MHz: la frequenza ad 80 MHz è assegnata a Vodafone, che si è spinta ad 1,685 miliardi di Euro, mentre i due blocchi a 20 MHz vanno a Wind Tre ed Iliad, che si sono quasi pareggiate.

Più basse invece le offerte per il blocco generico 26 GHz, per cui le cinque società (TIM, Iliad, Fastweb, Wind Tre e Vodafone) si sono accontentate di un blocco ciascuno.