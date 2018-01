L'asteroide 2017 YD7 ha sfiorato la Terra la scorsa notte

La scorsa notte, un asteroide con diametro che varia tra i 9,2 ed i 21 metri, ha sfiorato la Terra, passando ad 1,1 milioni di miglia dal nostro pianeta. A darne l'annuncio la NASA, attraverso il bollettino che trovate a questo indirizzo.

L'asteroide, chiamato 2017 YD7, è passato intorno alla Terra ad una distanza lunare di 4.7 (una distanza lunare misura circa 384.400 chilometri), ed ha una grandezza assoluta di 27,3 in riferimento alla sua luminosità.

Secondo la NASA, qualsiasi oggetto spaziale che si avvicina a più di 19,5 distanze lunari è considerato potenzialmente pericoloso (Potentially Hazardous Asteroid), il che vuol dire che il 2017 YD7 è ampiamente nel target e può essere considerato tale.

Tuttavia, nonostante la categorizzazione, questo gruppo di asteroidi non rappresentano una minaccia reale per il nostro pianeta, che come abbiamo potuto ben vedere non è mai stato colpito. I PHA sono estremamente comuni ed il più delle volte nemmeno si conosce la loro esistenza.

Ad esempio, secondo AstroWatch, il 1 Gennaio ci sono stati circa 1.872 PHA intorno alla Terra, e nessuno di questi ci ha colpito.

In precedenza, a metà dicembre, un altro asteroide "potenzialmente pericoloso", nominato 3200 Phaethon, ha circolato a 6,2 milioni di miglia dalla Terra.

L'argomento degli asteroidi è molto affascinante, ma almeno al momento sono poche le informazioni in nostro possesso. La teoria più comune su questo campo è relativa all'estinzione dei dinosauri, che sarebbero scomparsi a seguito dell'impatto di un gigantesco asteroide (grande circa 6 miglia) con il nostro pianeta.

La prossima volta che il 2017 YD7 transiterà attorno alla Terra sarà il 16 Giugno 2155.