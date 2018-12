L'asteroide a forma di ippopotamo torna oggi vicino alla Terra

Per gli appassionati delle notizie spaziali, l'asteroide a forma di ippopotamo non è di certo una novità. Infatti, quest'ultimo si è già fatto vedere numerose volte nel corso degli ultimi quindici anni. Ebbene, oggi l'asteroide tornerà vicino alla Terra.

In particolare, stando anche a quanto riportato dai colleghi di Slashgear, l'asteroide ha una lunghezza di circa 1,6 chilometri e lo stesso team del Jet Propulsion Laboratory della NASA lo ha definito come un oggetto con una forma "simile a quella della porzione esposta di un ippopotamo che guada un fiume". Nella giornata di oggi, l'asteroide 2003 SD220, questo il suo nume ufficiale, si troverà a circa 2,9 milioni di chilometri dalla Terra. La prossima volta che l'oggetto spaziale sarà a questa distanza avverrà nel 2070.

Qui sotto potete vedere alcune immagini catturate dalla NASA dal 2015 in poi. In quelle occasioni l'asteroide era ben più distante di dove sarà oggi (circa 12 milioni di chilometri) e quindi si presume che l'Agenzia Spaziale riuscirà a "fotografare" meglio l'asteroide.

Insomma, nell'ultimo periodo ci sono state parecchie novità in ambito spaziale. Tra queste, ricordiamo che la sonda New Horizons della NASA passerà vicino a Ultima Thule proprio a capodanno. Restate sintonizzati su queste pagine, non mancheremo di tenervi aggiornati in merito.