L'asteroide interstellare non ha forniti indizi su civiltà aliene. Per ora.

Il primo oggetto interstellare avvistato nel sistema solare, un asteroide che ha una forma assimilabile ad un sigaro, non ci ha fornito alcun indizio relativo a civiltà aliene o a forme di vita extraterrestri. L'oggetto chiamato Oumuamua dal suo scopritore non contieneo strani segnali lasciati da entità intelligenti.

Vi abbiamo parlato in maniera approfondita dell'asteroide interstellare nelle scorse settimane: la sua traiettoria inusuale l'ha subito identificato come oggetto proveniente dall'esterno del nostro sistema solare, ma ancor di più la sua forma allungata ha fatto sì che la notizia catturasse l'attenzione di un vasto pubblico. Non sono poche le persone e le testate giornalistiche che hanno suggerito la possibilità di vita aliena o di un messaggio nascosto nell'asteroide.

Con i suoi 400 metri di lunghezza e 40 di larghezza, è stato classificato come un oggetto mai visto prima, ma tutte le analisi condotte da diversi telescopi di varie nazionalità hanno subito smentito la possibilità di un eventuale messaggio alieno nascosto sulla sua superficie, nella sua forma, nella sua composizione chimica o nel suo movimento.

Tuttavia gli appassionati di speculazioni spaziali possono stare tranquilli: le analisi sull'oggetto interstellare Oumuamua continueranno nei mesi a venire e non è detto che venga a galla qualcosa di misterioso. In particolare il progetto Breakthrough Listen continuerà a studiare la roccia per identificare segni artificiali opera di vita intelligente.

Attualmente l'asteroide si sta dirigendo al di fuori del sistema solare con una velocità di 38,8 km/s rispetto al sole ed attualmente si trova a 200 milioni di chilometri di distanza dal nostro pianeta. A novembre ha superato l'orbita di Marte e passerà quella di Giove il prossimo anno, fino ad arrivare a quella di Saturno a gennaio 2019.

Tutti i dettagli su Oumuamua sono disponibili nel nostro primo speciale su suo avvistamento e nel nostro secondo speciale sulla sua forma singolare.