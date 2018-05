L'asteroide WC9 2010 "sfiorerà" nella giornata di oggi la Terra

Sarà un martedì da seguire con estrema attenzione per gli appassionati di astronomia. L'asteroide "Asteroid 2010 WC9", infatti, concluderà nella giornata di oggi la sua orbita avvicinandosi al nostro pianeta, secondo quanto riferito oggi da alcuni siti specializzati.

L'oggetto misura da 60 a 130 metri e si muove ad una velocità di oltre 28.000 miglia all'ora. Rilevato inizialmente il 30 novembre 2010 dal Catalina Sky Survey in Arizona, gli astronomi sono stati in grado di tracciarlo fino al 1 Dicembre, dopo di che ne hanno perso le tracce in quanto troppo lontano.

Nella giornata di oggi completerà la sua orbita ed, otto anni dopo, sarà ancora una volta molto vicino alla Terra.

Alle ore 11:05 di oggi, Asteroid 2010 WC9 sarà distante solo 0,53 distanze lunari dalla Terra (126.419 miglia), la più ridotta degli ultimi 300 anni secondo il Jet Propulsion Laboratory della NASA.

Gli appassionati potranno godersi lo spettacolo su internet grazie alle immagini trasmesse in diretta dall'osservatorio Northolt Branch di Londra. Guy Wells dell'osservatorio ha fatto sapere che, qualora le condizioni meteorologiche lo consentano, l'evento sarà trasmesso sulla pagina Facebook. "La trasmissione durerà meno di 25 minuti, poichè l'asteroide attraverserà il nostro campo visivo solo durante questo lasso di tempo, muovendosi piuttosto velocemente" fanno sapere dall'osservatorio. Wells ha anche aggiunto che "le immagini saranno aggiornate ogni cinque secondi. Raccoglieremo dati astrometrici durante il passaggio, ma il movimento dell'asteroide sarà visibile ogni cinque secondi" ha aggiunto.