L'azienda che sta stampando i razzi in 3D ora ha l'infrastruttura per lanciarli

E' sotto gli occhi di tutti il fatto che l'ambito spaziale stia facendo passi da gigante. Ebbene, dopo i razzi riutilizzabili, la prossima grande rivoluzione in questo campo potrebbe passare per la stampa 3D. Infatti, un'azienda statunitense sta ottenendo buoni risultati in tal senso e ora dispone dell'infrastruttura per lanciare i razzi.

In particolare, stando anche a quanto riportato dai colleghi di The Verge, la startup Relativity Space, che condivide con SpaceX l'obiettivo di trasformare l'essere umano in una specie multiplanetaria, è riuscita a ottenere i permessi per utilizzare lo spazioporto più utilizzo degli Stati Uniti d'America, ovvero quello di Cape Canaveral, in Florida. Più precisamente, grazie a un nuovo accordo con Air Force statunitense, Relativity Space prenderà il controllo di un sito chiamato LC-16. Quest'ultimo era un tempo utilizzata dall'esercito statunitense per lanciare missili balistici Titan e Pershing, ma è rimasto inattivo dalla fine degli anni '80.

"Ottenere l'accordo per il sito di lancio è un'enorme soddisfazione", ha affermato Tim Ellis, co-fondatore e CEO di Relativity Space, ai microfoni di The Verge. "Questo era l'ultimo pezzo di infrastruttura di cui avevamo bisogno per il percorso che ci porterà al lancio". Nel corso dell'ultimo anno, Relativity Space si è rapidamente affermata come un'azienda seria nel settore spaziale. Infatti, la società, fondata nel 2016, ha raccolto oltre 45 milioni di dollari di finanziamenti. Dispone anche di diverse postazioni di lavoro a Los Angeles, e attualmente utilizza le strutture dello Stennis Space Center della NASA in Mississippi per testare il motore Aeon. Pensate che finora Relativity Space ha fatto effettuato 124 test di prova del suo motore, con la speranza di poter lanciare il primo razzo entro il 2020.

Quest'ultimo si chiama Terran 1, un chiaro riferimento a Starcraft. Si tratta di un razzo di piccole/medie dimensioni rispetto al Falcon 9 di SpaceX. Tuttavia, Ellis ha dichiarato che chiaramente il vero aspetto innovativo del razzo è il modo in cui viene prodotto. "Negli ultimi 60 anni, il modo in cui sono stati costruiti i razzi non è davvero cambiato", ha affermato il CEO di Relativity Space. Invece di affidarsi alla tradizionale e complicata catena di montaggio di macchine e persone che mettono insieme le parti di un razzo, Relativity Space vuole rendere la costruzione quasi interamente automatizzata. In che modo? Usando stampanti 3D giganti in grado di creare tutte le parti necessarie per costruire un razzo.

Questo potrebbe chiaramente far risparmiare molto denaro alle Agenzie Spaziali e Relativity Space dispone già di gigantesche stampanti nella sua sede a Los Angeles. Insomma, non ci resta che sperare che l'azienda riesca nel suo intento.