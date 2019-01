L'ECG di Apple Watch Series 4 potrebbe aver salvato un'altra vita

A meno di un giorno di distanza dall'intervista all'amministratore delegato di Apple, Tim Cook, che aveva sottolineato il contributo della sua compagnia nel settore della salute, arriva dal New Hampshire la storia di un uomo a cui Apple Watch Series 4 potrebbe aver salvato la vita.

WMUR News infatti riporta la storia di Barry Maden, uno dei tanti possessori del nuovo dispositivo indossabile di Apple, a cui la funzionalità di elettrocardiogramma ha diagnosticato il battito cardiaco irregolare, una condizione che può portare ad una serie di complicazioni per la salute ed anche a patologie potenzialmente mortali. L'uomo si è immediatamente recato in un ospedale, dove i medici hanno effettuato ulteriori controlli.

"Quando sono arrivato al pronto soccorso, mi hanno fatto un vero e proprio ECG" che ha mostrato la presenza di battito cardiaco irregolare a causa di una fibrillazione atriale. "Probabilmente mi ci sarebbe voluto più tempo per capirlo se non avessi avuto l'Apple Watch" sostiene l'uomo, che evidentemente è stato trattato con i farmaci appositi per far rientrare quella che è comunque una delle condizioni cardiache più diffuse a livello mondiale.

E' chiaro però che Apple Watch Series 4, nonostante la precisione riportata negli ultimi tempi, non rappresenta un dispositivo medico a tutti gli effetti, ecco perchè i medici comunque consigliano di recarsi da uno specialista o al pronto soccorso dopo aver ricevuto l'avviso. In molti al momento del lancio sostenevano che la feature potesse produrre un numero elevato di falsi positivi, ma al momento non vi sono avvisaglie di questo tipo.