L'Editore E/O rompe con Amazon: "condizioni inaccettabili"

Altra grana per, che si va ad aggiungere alla già difficile situazione in cui versa il gigante degli e-commerce nel nostro paese, a causa delle proteste dei dipendenti dello stabilimento di Piacenza

Questa volta il fronte di discussione che si apre per Amazon è quello dell'editoria, ed ha come protagonista il marchio E/O, che pubblica i besteller della scrittrice Elena Ferrante, che con un durissimo comunicato pubblicato dai fondatori della compagnia, Sandro Ferri e Sandra Ozzola, hanno annunciato una violenta rottura con la piattaforma di Jeff Bezos a causa delle condizioni insostenibili.

Nella lettera, Ferri afferma che "circa un mese fa ci è stato chiesto di innalzare la percentuale del prezzo di copertina che, come editori, dobbiamo al venditore, in questo caso ad Amazon". La somma in questione non è nota, ma secondo quanto raccolto dal Corriere della Sera, la società di Seattle avrebbe chiesto a tutti i piccoli e medi editori una percentuale intorno al 50%, contro il 30-35 per cento che attualmente l'editore garantisce ai rivenditori indipendenti ed al 40-45 per cento alle catene.

Il comunicato fornisce anche alcune indicazioni sulla reazione di Amazon a seguito del rifiuto dei dirigenti: "Amazon ha sospeso l’acquisto di tutti i nostri libri e ha reso quelli che aveva in magazzino. Attualmente sul loro sito i nostri titoli ci sono, ma in vendita attraverso soggetti terzi e dunque a un prezzo più alto e con tempi di consegna più lunghi".

Immediata è arrivata la reazione del gruppo americano, che "pur rispettando le scelte di E/O", ha preferito "non commentare le reazioni tra noi e le case editrici".

Sulla questione è intervenuto anche il presidente del Codacons, Carlo Rienzi, che ha chiesto alle parti di trovare un punto d'intesa per il bene dei consumatori: "Amazon fa concorrenza e abbassa i prezzi. Certo non vuol dire che debba strozzare l’editoria, perché questo avrebbe gravi conseguenze sul piano culturale. Da parte loro però anche gli editori devono rendersi conto che si vendono sempre meno libri e che forse senza Amazon diminuirebbero ancora. Grazie agli sconti la gente compra" afferma.