L'emisfero nord di Giove visto in time-lapse. Foto della sonda spaziale Juno

Alcune foto prese dall'orbiter Juno, che è in missione sul sistema Giove, sono state unite in time-lapse che mostra varie prospettive dell'emisfero nord del pianeta. La sequenza degli scatti è visibile nell'immagine che trovate in fondo alla news, in cui i colori sono stati migliorati rispetto alle foto originali della sonda.

Nella prima delle 5 foto partendo da sinistra si vete una tempesta anticlonica di forma ovale e di colore bianco chiamata N5-AWO, che appare sempre più alta nelle foto successive fino a sparire nelle ultime due.

Nelle prime 3 foto si vede la piccola macchia rossa, simile alla famosa grande macchia rossa ma di dimensioni più piccole. Potete identificarla nelle prime tre foto vicino al bordo inferiore.

Nella quarta e nella quinta immagine si può vedere una fascia di colore arancione chiamata "banda temperata nord-nord".

Da sinistra a destra, le foto sono state scattate nel giro di 17 minuti di distanza il 15 luglio 2018, mentre la sonda spaziale Juno stava svolgendo la sua 14esima orbita attorno al gigantesco Giove. La distanza dell'orbiter varia da 25.300 km a 6.200 km dalla parte più alta dell'atmosfera del pianeta.

Gerald Eichstädt e Seán Doran sono i due scienziati-cittadini che hanno usato le immagini della JunoCam per comporre questo time-lapse.

Per saperne di più su Giove vi rimandiamo agli speciali sulla profondità della grande macchia rossa di Giove e sulla ricostruzione delle tempeste sull'emisfero settentrionale in 3D. In quest'ultima news troverete la foto di Giove più recente condivisa dalla NASA