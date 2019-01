L'emulatore MegaN64 per Android maschera un malware che consuma dati

Direttamente da Reddit, arriva la notizia che MegaN64, uno degli emulatori per Nintendo 64 disponibile sul Play Google di Google sarebbe stato infettato da un pericoloso malware. Il tutto risalirebbe, secondo le segnalazioni, ad un aggiornamento diffuso lo scorso mese di Settembre e scaricato da milioni di utenti.

La motivazione che ha spinto gli appassionati a scaricare il pacchetto sarebbe da ricercare nella feature del Play Store che scarica in automatico gli aggiornamenti.

Tuttavia, l'update non è andato come previsto in quanto all'interno dell'applicazione si nasconderebbe un pericoloso malware che provoca un aumento esponenziale del consumo di dati (sia sotto WiFi che rete dati) e l'apertura di pagine internet indesiderate e spesso dannose. L'utente che ha effettuato la segnalazione ha allegato al post lo screenshot che vi proponiamo in calce, in cui è possibile vedere il consumo anomalo dei dati. L'applicazione aprirebbe anche una pagina chiamata "livemobilesearch".

L'utente che ha aperto il post ha anche provveduto a segnalare l'anomalia agli sviluppatori, ma nel frattempo consiglia a tutti coloro che lo stanno utilizzando di effettuare la disinstallazione per evitare spiacevoli sorprese soprattutto con la connessione.

In molti si chiedono se il tutto sia voluto oppure frutto di un attacco di qualche hacker, ma probabile che si tratti di quest'ultima possibilità dal momento che il progetto è open source.