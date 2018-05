L'ESA investe nella crittografia quantistica per mettere al sicuro i propri satelliti

L'ESA (European Space Agency) ha avviato il progetto per lo sviluppo della comunicazione quantistica: si chiama QUARTZ, acronimo di Quantum Cryptography Telecommunication System, ovvero sistema di telecomunicazioni basato sulla crittografia quantistica. Parliamo di un nuovo metodo di comunicazione che ha come obiettivo la sicurezza della stessa.

La crittografia classica, sfruttata ad esempio nella seconda guerra mondiale, i messaggi vengono "camuffati" per risultare illegibili ad eventali destinatari non previsti. Nell'era moderna il tutto avviene grazie ad una chiave crittografica che permette di decifrare il messaggio: in linea di principio è pressoché impossibile leggere un messaggio cifrato senza questa chiave.

Con i futuri computer quantistici questo grado di sicurezza non è assolutamente garantito, in quanto la potenza computazionale che hanno a disposizione è sufficiente per rendere non sicuri i moderni sistema di comunicazione. Per questo l'ESA sta investendo nella quantum key distribution (QKD).

QKD è un campo di ricerca che cerca misure di sicurezza tramite le leggi della fisica che ci sono note. Un sistema che garantisce la sicurezza assoluta deriva dalle leggi della fisica quantistica (ovvero la fisica delle particelle), in particolare dall'entanglement che permette di generare due fotoni tra loro "legati" che si influenzano tra di loro anche a grandissime distanze.

Nello specifico la tecnica prevede di inviare numeri random ad un destinatario con il quale si vuole comunicare affinché possa generare la chiave crittografica. Questi numeri random vengono inviati tramite fotoni, dunque un ascoltatore indesiderato deve per forza intercettare (ovvero misurare) questi fotoni, che però sono legati ad altri tramite entanglement: questo significa che le due persone che stanno comunicando possono essere allertate immediatamente.

Ad oggi questo tipo di sistema viene usato su fibra ottica, ma l'ESA vuole sfruttarlo da satellite a distanza decisamente maggiori.

Se siete interessati ad altre notizie sull'argomento vi rimandiamo al rilascio dei quantum development kit di Microsoft. Per approfondire l'aspetto dell'entanglement e del teletrasporto quantistico potete leggere il nostro approfondimento degli scorsi mesi o la notizia sulla blockchain quantistica.