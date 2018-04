L'ESA pubblica la mappa stellare più dettagliata di sempre

L'Agenzia Spaziale Europea ha aggiornato la mappa satellitare tridimensionale, arricchendola con più dettagli e stelle. Come vi mostriamo nel filmato presente in apertura, la mappa aggiornata ora include stelle distanti fino ad 8.000 anni luce, un passo in avanti significativo rispetto alla prima versione che copriva solo i primi 500.

Altrettanto impressionante il fatto che la mappa include distanze e movimenti di 1,3 miliardi di stelle. Per fare un confronto, la precedente mappa ne conteneva solo 2 milioni.

Questo aumento delle informazioni è stato possibile grazie al satellite Gaia, che con la sua fotocamera da un miliardo di pixel ha mappato la Via Lattea dal 2013, raccogliendo una vasta gamma di dati che hanno rivelato nuove informazioni, come l'esistenza di stelle mai viste prima d'ora. A parte questo, il satellite ha anche svelato posizione, luminosità, distanze e movimenti di un miliardo di stelle. Il secondo set di dati del satellite Gaia, invece, include anche misurazioni del colore di quasi tutti i soggetti stellari, le temperature superficiali di circa 100 milioni di stelle, l'effetto della polvere interstellare su 87 milioni, e le posizioni di oltre 14.000 asteroidi già noti.

I dati, chiaramente, saranno oggetto di studio per i prossimi anni. Gli scienziati già da tempo li stanno utilizzando per studiare l'evoluzione della nostra galassia, le forze gravitazionali in gioco nello spazio e la distribuzione della materia oscura.

Il filmato presente in apertura mostra 960 milioni di 1,7 miliardi di stelle in movimento.