L'esposizione prolungata alla polvere lunare potrebbe provocare danni alla salute umana

I ricercatori della Stony Brook University hanno pubblicato un nuovo studio avente ad oggetto le implicazioni sulla salute umana dell'esposizione prolungata alla polvere lunare, il che è particolarmente interessante per le agenzie spaziali che hanno intenzione di tornare sul satellite più importante del nostro paese.

Utilizzando un suolo lunare simulato e ricreato in laboratorio, il team di ricercatori ha scoperto che la polvere lunare potrebbe essere tossica per gli esseri umani, in particolare per i polmoni. Inoltre, la ricerca ha anche mostrato un effetto tossico sui neuroni dei topi, indicando quindi che potrebbero esserci anche altri impatti medio-gravi sulla salute di coloro che hanno intenzione di calcare il suolo lunare.

Secondo lo studio, però, tali implicazioni varrebbero solo per tutti quegli astronauti che trascorrono lunghi periodi di tempo sulla Luna, e che quindi sono suscettibili a respirare particelle fini dal suolo. Tra le patologie discusse si parla della bronchite, dal momento che il 90 per cento delle cellule polmonari ed i neuroni del topo hanno riportato danni gravi nei test di laboratorio.

A conferma della tesi, l'Università sottolinea come gli astronauti che hanno visitato la Luna durante le missioni lunari della NASA hanno riportato reazioni simili a febbre da fieno. Con l'esposizione prolungata potrebbero presentarsi anche malattie molto gravi come il cancro.

Lo studio sostiene che l'inalazione della polvere lunare potrebbe avere anche effetti minori sulla salute a breve termine, con la comparsa di morte cellulare e infiammazioni. Con il passare del tempo, l'esposizione potrebbe causare danni al DNA, con la conseguente perdita di neuroni e crescita incontrollata delle cellule. Nello studio si legge che nei test è stata riportata "un'uccisione delle cellule polmonari talmente tanto elevata che i ricercatori non sono riusciti a misurare il danno sul DNA".

Al momento, sfortunatamente, non sarebbe stato trovato alcun rimedio per eliminare l'esposizione a queste minuscole particelle, il che sicuramente preoccuperà gli astronauti della NASA, dopo che il presidente Trump ha rivelato le intenzioni di voler portare di nuovo gli esseri umani sulla Luna.