L'estensione di Netflix per Chrome che salta automaticamente i titoli di coda

Spesso Google Chrome si è rivelato un alleato degli utenti e spettatori Netflix in quanto aggiunge delle interessanti ed utili funzionalità al player del servizio di streaming più popolare al mondo. I colleghi di The Next Web hanno scoperto un altro plugin molto utile.

L'estensione in questione si chiama Netflix Estended, e può essere scarica tramite il Chrome Web Store. Le funzionalità che aggiunge in fase di riproduzione dei contenuti sono davvero interessanti ed utili. Tra tutte ne spicca una che salta in automatico i recap delle serie tv ed i titoli di coda. Inoltre, il plugin include anche una lista di tutti gli shortcut presenti di default in Netflix e ne aggiunge alcune:

N : Prossimo episodio (Nuova funzionalità)

B : Episodio precedente (Nuova funzionalità)

R : avvia un film a caso (nuova funzione)

Freccia su : volume su (funzione originale)

Freccia giù : volume giù (funzione originale)

M : Disattiva volume / Riattiva (funzione originale)

Spazio / Invio : Riproduci / Pausa (funzione originale)

Freccia destra : salto in avanti (funzione originale)

Freccia sinistra : salta indietro (funzione originale)

F : Passa a schermo intero (funzione originale).

Ma non è tutto, perchè Netflix Extended è anche in grado di disattivare i trailer che partono in automatico sulla schermata di homepage, mette automaticamente la riproduzione quando si passa ad un'altra scheda e ricarica i video se restano bloccati per cinque secondi. Sostanzialmente quindi si tratta di un plugin che migliora l'esperienza di visione.