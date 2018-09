L'ettrocardiogramma dell'Apple Watch Series 4 preoccupa i dottori

La novità più importante introdotta da Apple con il nuovo Apple Watch Series 4 c'è la funzionalità che consente di effettuare l'elettrocardiogramma. Una feature accolta calorosamente dagli utenti e presentata dalla Mela come un modo per diagnosticare le patologie cardiache più gravi, come la fibrillazione atriale.

Tuttavia, come vi abbiamo raccontato su queste pagine, almeno al lancio la funzionalità che consente di effettuare gli elettrocardiogramma non sarà disponibile in Italia in quanto ancora non ha ottenuto la certificazione da parte degli organi competenti.

Dagli Stati Uniti però alcuni medici hanno espresso non poche preoccupazioni sulla funzione, nonostante un folto gruppo abbia apprezzato l'introduzione degli elettrodi su un dispositivo indossabile tradizionale.

John Madrola, un elettrofisiologo del Baptist Health Hospital di Louisville, ha sintetizzato quello che potrebbe essere un limite di Apple Watch Series 4.

In un post pubblicato sui social, il medico ha citato i dati di Apple secondo cui la funzione Elettrocardiogram del dispositivo ha un'accuratezza del 90%. Ciò significa che quasi 100.000 persone su un campione di 1 milione riceveranno una diagnosi sbagliata di fibrillazione atriale dall'applicazione.

Ovviamente il numero è destinato a salire, in quanto il produttore mira a vendere più di un milione di unità, il che vuol dire che il numero di persone che potrebbero ritrovarsi costretti a rivolgersi ai medici ed effettuare visite specialistiche sicuramente sarà elevato.

Chiaramente non c'è nulla di sbagliato nell'assicurarsi che il cuore batta regolarmente e funzioni senza problemi, ma secondo Mandrola molti dottori potrebbero trovarsi costretti a prescrivere test ed accertamenti per pazienti "falsamente malati".

Nel post si legge che la funzione potrebbe provocare "provocare inutili ansie e costi" a persone che stanno bene a livello cardiaco, "il tutto perchè l'orologio non è lo strumento giusto per identificare correttamente ritmi cardiaci irregolari".