L'Europa punta sull'app unica per le emergenze: l'Italia dà l'ok

L'European Emergency Number Association (EENA) ha annunciato il lancio dell'architettura PEMEA, nel corso di una conferenza tenuta in Slovenia. Si tratta di un'applicazione unica europea per dispositivi mobili incentrata sulla gestione delle emergenze, la cui architettura è stata creata da EENA, Beta80 e Deveryware.

Attraverso la stessa applicazione, sarà possibile contattare i servizi di emergenza in tutta Europa semplicemente attraverso lo smartphone. Maggiori dettagli sono stati rivelati da Christina Lumbreas, direttore tecnico dell'EENA e Luca Bergonzi, responsabile vendite di Beta80, che parlando con The Next Web in occasione dell'evento organizzato a Lubiana hanno posto l'accento sull'importanza di tale applicazione in un mondo continuamente connesso alla rete.

La Lumbreras ha anche sottolineato come un qualsiasi utente, in una situazione di emergenza, agisca d'impulso, ecco perchè c'è il bisogno di avere un'applicazione unica per le emergenze in grado di funzionare in tutta Europa.

Da qui nasce l'architettura PEMEA, che come affermato da Bergonzi, è destinata a diventare una tecnologia universale per gli utenti europei, i quali saranno collegati 24/7 ai servizi d'emergenza anche al di fuori dei confini nazionali.

A livello tecnico, la nuova tecnologia sarà in grado di fornire agli addetti la posizione delle chiamate e sfrutterà alcuni dati rilevati dalle applicazioni per permettere un intervento tempestivo e preciso, attraverso l'utilizzo di videochiamate e messaggi.

L'obiettivo per il primo anno è di avere almeno quattro paesi nella piattaforma, e tra i primi ad aver aderito all'iniziativa figura anche l'Italia. Tale numero dovrebbe arrivare ad otto entro la fine del 2019.