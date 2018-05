L'ex analista americana e spia di Wikileaks Chelsea Manning tenta il suicidio a Milano

Nelle ultime ore sta facendo molto discutere una fotografia, poi rimossa, pubblicata dall'ex militare ed analista americana, Chelsea Manning, finita sotto gli occhi del mondo dopo aver trafugato migliaia di documenti riservati durante le operazioni in Iraq e poi pubblicati dall'organizzazione di Julian Assange, Wikileaks.

La Manning, che in queste ore è a Milano per il Wired Next Fest, la scorsa notte aveva pubblicato sul proprio account ufficiale Twitter una fotografia in cui ritraeva una vista da un cornicione, con tanto di didascalia "I'm sorry", mi dispiace appunto. In molti hanno pensato il peggio, al punto che sono state immediatamente attivate tutte le procedure per evitare che la Manning potesse suicidarsi, come ipotizzato da molti.

Fortunatamente però si è trattato solo di un proposito di suicidio, poi abbandonato, frutto di un brutto momento. Ma sta il fatto che i numerosi sostenitori dell'attivista sono immediatamente corsi in suo soccorso, e poco dopo è arrivata la smentita: "Chelsea sta bene, è al telefono con gli amici. Grazie per le vostre preoccupazioni e per favore lasciatele un pò di spazio", si legge in una dichiarazione.

Sta il fatto che le preoccupazioni sulla Manning, diventata una paladina della giustizia, sono tante. Proprio sul palco dell'evento aveva affermato di sentirsi "a volte sopraffatta".

Lo scorso anno la Manning è stata al centro di un caso nazionale negli USA, quando Barack Obama le ha concetto la grazia. Negli ultimi tre anni, come affermato dal suo avvocato, ha tentato almeno tre volte di togliersi la vita, a seguito di "abusi inimmaginabili" a cui è stata sottoposta mentre era sotto custodia del governo. Il legale aveva utilizzato parole durissime, sostenendo che "è stata più volte punita per aver cercato di sopravvivere e ora viene ripetutamente punita per aver cercato di morire".