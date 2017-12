L'ex dipendente Twitter: "ho chiuso l'account di Donald Trump per sbaglio"

L'ex dipendente diche è stato al centro della bufera per aver chiuso l'account del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump , ha spiegato le proprie ragioni a Reuters, a cui ha affermato di averlo fatto per errore e non volontariamente.

Il ventottenne Bahtiyar Duysak, questo il nome dello stesso, però ha affermato che nella sua visione delle cose alcuni recenti tweet inviati dal Presidente Trump violano alcune delle linee guida del social network sull'hate speech.

Su quanto accaduto lo scorso 2 Novembre, Duysak ha affermato di aver fatto "alcune cose per sbaglio", che hanno provocato la sospensione del profilo di Trump (che vanta 44 milioni di followers) per circa undici minuti. Come sicuramente ricorderete, Twitter ha immediatamente fatto rientrare il tutto, scusandosi con il numero uno della Casa Bianca ed annunciando una serie di misure per prevenire che fatti del genere accadano di nuovo. Trump non ha però risparmiato le stoccate, ovviamente attraverso Twitter, allo stesso dipendente della sua piattaforma preferita per dialogare ed inviare messaggi al popolo americano ed agli altri leader mondiali.

In un'intervista tenuta a Francoforte, Duysak ha affermato di aver commesso un grave errore mentre effettuava l'analisi di un reclamo pervenuto proprio ai danni del profilo di Twitter, ed era convinto di avere a che fare con uno dei tanti account fake. "Ho imparato che bisogna controllare le cose due volte prima di intraprendere un'azione" ha affermato alla Reuters Television.

Twitter però non ha mai confermato l'identità dell'ex dipendente, il quale a sua volta non ha risparmiato le critiche a Trump, in particolare dopo che di recente lo stesso Presidente ha retwittato alcuni video anti-islamici pubblicati da una frangia di estrema destra britannica: "non è necessario essere un grande esperto per capire che violavano delle norme relative all'hate speech", ha affermato.

Twitter e la Casa Bianca non hanno commentato le dichiarazioni.