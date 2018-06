L'FBI ha arrestato l'uomo californiano che minacciò di morte la famiglia di Ajit Pai

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti d'America ha annunciato l'arresto del californiano colpevole di aver minacciato di morte la famiglia dell'FCC Commissioner Ajit Pai. L'uomo avrebbe inviato tre email a Pai dall'indirizzo "stubblemanliness@gmail.com", nelle quali lo riteneva responsabile del suicidio di un ragazzo.

Si sarebbe però spinto ben oltre, arrivando a minacciare di morte i figli di Pai, fornendo una lista delle scuole materne presenti nella zona di Arlington con le quali avrebbe dato inizio alla "ricerca" dei bambini; dopo queste gravi minacce, l'apice si è toccato con una mail successiva, all'interno della quale era allegata una fotografia di Pai e della sua famiglia.

Stando al report compilato dalle forze dell'ordine, l'uomo avrebbe ammesso di aver inviato le mail in questione in risposta alle posizioni prese dal politico nei confronti della net neutrality, un tema parecchio discusso fino a qualche mese fa non solo negli Stati Uniti, ma in tutto il resto del mondo; posizioni che hanno reso Pai lo zimbello del web, ovvero il bersaglio di diversi meme e di altrettante prese in giro, oltre che di diverse campagne di incitamento all'odio nei suoi confronti, che hanno probabilmente contribuito a legittimare i reati commessi dell'uomo appena arrestato, che ora rischia fino a 10 anni di carcere.

A causa dell'ondata di malcontento scatenata dalle sue idee, Pai è stato costretto a cancellare un'apparizione al CES 2018 programmata da diverso tempo, grazie alla quale sarebbe dovuto intervenire sul tema della sicurezza online.