L'hotel spaziale di lusso accetta prenotazioni: si parte da 9,5 milioni di Dollari

Il mercato del turismo spaziale almeno al momento ancora non ha visto alla luce, ma possiamo già dire che si tratterà comunque un settore che inizialmente sarà praticamente inaccessibile ai comuni mortali e riservato solo ai miliardari che vogliono regalarsi un viaggio nello spazio.

A tal proposito, nel 2021 è previsto il lancio del primo hotel spaziale di lusso, che inizierà ad ospitare gli umani nel 2022, ovviamente se tutto andrà secondo i piani. Battezzato Aurora Station, l'hotel spaziale è stato annunciato durante lo Space 2.0 Summit da Orion Span, la società che ha sviluppato la stazione spaziale modulare. L'hotel sarà in grado di ospitare fino a sei persone alla volta, ma i costi saranno molto elevati.

Il prezzo d'ingresso, infatti, prevede un deposito iniziale da 80.000 Dollari, mentre il viaggio avrà un prezzo di partenza di 9,5 milioni di Dollari a persona, il che lo rende un'esperienza incredibilmente esclusiva. Le cauzioni iniziali sono accettati già da ora dalla compagnia, la quale ha precisato che saranno completamente rimborsabili.

Oltre a sei ospiti, la Stazione Spaziale conterrà due membri dell'equipaggio. Il viaggio durerà in totale dodici giorni ed includerà esperienze uniche, come l'assenza di gravità ed alcuni esperimenti come quello relativo alla crescita di cibo nello spazio, su cui stanno lavorando anche le agenzie spaziali. L'esperienza ovviamente non sarà totalmente isolata: la stazione è infatti dotata di connessione ad internet wireless ad alta velocità, oltre ad un holodeck per la realtà virtuale.

L'hotel stazionerà a circa 200 miglia sopra la Terra, nell'orbita terrestre bassa. La stazione orbiterà intorno al nostro pianeta ogni novanta minuti, il che vuol dire che gli ospiti avranno l'occasione di vedere 16 albe e tramonti ogni ventiquattro ore.

Il viaggio però non sarà solo relax e russo, perchè gli ospiti dovranno completare un programma di certificazione per astronauti della durata di tre mesi. La prima parte verrà effettuata online, e sarà seguita da una formazione in Texas. L'ultima fase invece si svolgerà direttamente nella stessa Aurora Station.