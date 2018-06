L'iconico iPhone 3GS tornerà alla ribalta in Corea del Sud grazie a SK Telink

iPhone 3GS sta per tornare alla riscossa dopo tanti anni di servizio e soprattutto dopo i numerosi nuovi modelli che lo hanno sostituito: la compagnia sud coreana SK Telink ne ha trovato un'intera partita abbandonata nei suoi magazzini, con le confezioni ancora sigillate e chiuse all'interno di alcuni scatoloni.

Lo smartphone, risalente al lontano 2009, verrà venduto nei negozi della catena con tanto di confezione originale al prezzo di 44.000 won, che al cambio attuale corrispondono a circa 35 Euro, senza alcun contratto.

Dato che i device sono stati chiusi a lungo all'interno dei magazzini senza mai venire accesi né ricaricati, SK Telink li testerà uno ad uno prima di spedirli ai suoi punti vendita, per constatare se la batteria è ancora in grado di svolgere il suo lavoro o se il tempo (o magari l'umidità) abbia danneggiato o meno i componenti interni.

Ammesso che la batteria funzioni ancora, iPhone 3GS rimane un modello abbastanza vecchio per gli standard attuali, e non sarà in grado di supportare diverse applicazioni per iOs; inoltre utilizza uno slot per la scheda SIM ormai antiquato, molto più largo di quelli odierni, che vi costringerà ad utilizzare un adattatore per sfruttare la vostra Nano o Micro SIM. Anche la connessione dati sarà molto meno performante rispetto a quello che siamo abituati a vedere oggi.

Inoltre, nel caso in cui doveste incappare in qualche rottura, i pezzi di ricambio saranno probabilmente molto difficili da recuperare: un fattore che non preoccupa i collezionisti, o chi ha intenzione di acquistarlo per esibirlo su uno scaffale, magari accanto ad altri cimeli tecnologici d'altri tempi.