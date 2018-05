L'implosione guidata da laser potrebbe permetterci di creare acceleratori di particelle

La tecnologia dietro alla compressione degli impulsi laser non è certo nuova e negli anni '80 ha permesso di ottenere dei brevi impulsi laser ad altissima energia. Gli scienziati dell'università di Osaka hanno scoperto una nuova applicazione di questi impulsi nell'ambito degli acceleratori di particelle.

Il team di ricerca guidato da Masakatsu Murakami ha pubblicato i risultati di un esperimento che ha messo in luce un nuovo fenomeno fisico: comprimendo la materia ad una densità che prima d'ora non si era mai raggiunta è possibile liberare dei protoni ad altissima energia.

Per fare un paragone, è come se gli scienziati avessero compresso l'equivalente di 100 kg nello spazio di una zolletta di zucchero, ma lavorando su particelle ben più piccole. Sono stati creati degli ammassi nanometrici che hanno liberato protoni ad alta energia: solitamente questo livello energetico è ottenibile accelerando i protoni per centinaia di metri, così come accade negli odierni acceleratori di particelle.

Nell'implosione di questa micro-bolla, guidata da impulsi laser brevi ed intensi, degli ioni (particelle elettricamente cariche) convergono in un singolo punto dello spazio alla metà della velocità della luce: il fenomeno somiglia all'inverso di quello che è accaduto durante il Big Bang ed è sfruttabile per realizzare una nuova tipologia di acceleratori di particelle.

Un fenomeno del genere potrebbe spiegare quello che avviene all'interno delle stelle su grande scala e potenzialmente sarebbe fruttabile anche a livello medico.