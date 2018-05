L'incidente della vettura autonoma di Uber è stato provocato da un software impostato male

A qualche mese di distanza dal tragico incidente che ha coinvolto una vettura a guida autonoma di Uber, provocando la morte di una donna, continuano le indagini sul sinistro stradale, in particolare per capire se ci possono essere colpe da parte del sistema.

Uber, infatti, ha scoperto che l'incidente in cui è stata coinvolta la macchina probabilmente è stato causato da un software impostato in modo errato. La notizia è stata riferita in anteprima a The Information da parte di alcune fonti vicine alla compagnia americana.

Il software in questione, infatti, rileva gli oggetti attorno al veicolo, con gli operatori che mettono a punto la sensibilità per assicurarsi che reagisca solo alle vere minacce (ad esempio in caso di oggetti solidi, piuttosto che non irrilevanti come borse della spesa o altro). Sfortunatamente, però, in quella circostanza il software dell'auto era impostato in modo errato e non è riuscito a fermarsi in tempo per evitare di colpire Elaine Herzberg.

L'autista umano che era al volante della macchina aveva distolto gli occhi dalla strada nei secondi immediatamente precedenti allo schianto, non riuscendo a reagire.

L'indagine interna condotta da Uber ha svelato che le telecamere, i sensori LIDAR ed il radar funzionavano correttamente al momento dello schianto, mentre non si può dire lo stesso per il sistema che determina gli oggetti presenti intorno alla macchina.