L'incontro tra Logan Paul e KSI visto illegalmente da milioni di persone su Twitch

Logan Paul e KSI sono senza dubbio due degli YouTuber più amati e seguiti a livello internazionali, nonostante le recenti polemiche. Sabato notte si sono sfidati in un incontro di boxe trasmesso in Pay Per View su YouTube al costo di 10 Dollari. Tuttavia, a quanto pare alcuni fan avrebbero trovato dei metodi alternativi per guardarlo.

Come già accaduto più volte durante i grossi eventi sportivi, l'evento è stato trasmesso illegalmente anche su piattaforme secondarie, come Periscope, su cui è stato creato uno streaming seguito da 70.000 persone, ma quella che evidentemente ha attirato il maggior numero di utenti è stata Twitch, che ha visto la presenza di oltre un milione di persone, tutte sintonizzate per seguire l'incontro.

Lo streaming più importante vantava 400.000 connessioni, ma ne sono comparse altre decine, secondarie, che hanno portato il totale a 1.007.609 spettatori.

Quello ufficiale, ovvero YouTube, invece ha registrato 773.000 spettatori, un numero ben al di sotto delle aspettative, se si conta che l'evento è stato a lungo pubblicizzato come il "più importante" mai trasmesso su YouTube.

Un rappresentante di Twitch, interpellato da The Verge per un commento sulla questione, ha sottolineato come la compagnia si fermamente contraria al caricamento di contenuti che non appartengono alla piattaforma ed ha provveduto a rimuoverli, in quanto non rispettano le normative.