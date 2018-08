L'incredibile campagna crowdfunding per ottenere 4358 documenti segreti della CIA

Siamo oramai abituati a vedere cose piuttosto strane sul web e questa è sicuramente una di quelle che non ci saremmo mai aspettati: è stata attivata una campagna crowdfunding per ottenere 4358 presunti documenti segreti della CIA in merito al cosiddetto programma di "controllo delle menti". No, non stiamo scherzando.

Ci hanno pensato i soliti colleghi di Motherboard a scoprire e riportare il tutto in questo articolo. In particolare, la campagna crowdfunding in questione è stata avviata da John Greenewald, fondatore del The Black Vault, che per tutta la sua vita ha cercato di carpire i segreti del governo degli Stati Uniti d'America. Greenewald è riuscito negli anni a ottenere diversi documenti della CIA attraverso delle richieste FOIA (Freedom of Information Act), ovvero sfruttando la legge che tutela la libertà di informazione e il diritto di accesso agli atti amministrativi.

In particolare, Greenewald era riuscito nel 2004 a ottenere parecchi documenti legati alla CIA, ma secondo l'uomo sarebbero state omesse migliaia di pagine legate al programma segreto MTKUltra, lanciato nel 1953 con l'obiettivo di studiare l'effetto di droghe e sostanze chimiche sul comportamento umano. Si parlava anche di studi relativi all'ipnosi, all'amnesia e persino alla paralisi fisica. Per questi motivi, il programma in questione viene anche chiamato di "controllo delle menti".

Ebbene, stando all'uomo, nei documenti ricevuti tramite CD-ROM nel 2004, sarebbero indicizzate appunto altre 4358 pagine, che però non sono presenti nel materiale in suo possesso. La tesi di Greenewald è dunque quella che il tutto sia stato omesso. L'uomo afferma anche che un dipendente della CIA avrebbe confermato l'effettiva mancanza delle pagine. Per questo motivo, Greenewald vuole effettuare un'altra richiesta FOIA, che però ha un costo.

Infatti, stando a Motherboard, la Central Intelligence Agency (CIA) avrebbe chiesto a Greenewald una cifra pari a 425,80 dollari per effettuare il tutto, motivo per il quale l'uomo ha avviato una campagna crowdfunding sul sito GoFundMe. Al momento, in cui scriviamo, la cifra richiesta è già stata raccolta. Interrogato in merito, Greenewald ha dichiarato: "Secondo me, anche se il governo dovesse mentire, i documenti non lo fanno [...] e raccontano una storia molto interessante. Ecco perché li amo. [...] Non dovremmo avere paura di fare domande".