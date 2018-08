L'incredibile eleganza della galassia ellittica NGC 5018 in una foto scattata dalla terra

Il VLT (Very Large Telescope) situato in Cile è in grado di osservare oggetti astronomici con luce molto fioca, ma per avere una visione d'insieme gli astronomi usano un altro tipo di telescopio con un maggior campo visivo: il VLT Survey Telescope (VST).

L'immagine in fondo alla news è stata resa possibile proprio grazie al VST, situato nello stesso sito dove si trova il VLT, il telescopio d'avanguardia europeo, lo strumento ottico più avanzato del mondo che consiste in 4 telescopi separati, situato nel deserto di Atacama in Cile a più di 2600 m di altezza.

Il VST non offre lo stesso dettaglio del VLT, essendo il suo obiettivo quello di catturare il cielo in tutta la sua larghezza. Un team di ricercatori guidato da Marilena Spavone dell'Osservatorio di Capodimonte a Napoli, ha catturato l'immagine che trovate in fondo alla news, che include una gran varietà di galassie.

Una di queste galassie è NGC 5018, che si presenta ovale e bianca a sinistra del centro della foto. La sua posizione risiede nella costellazione della Vergine ed a prima vista potrebbe apparire come un semplice macchia biancastra. In realtà guardando più attentamente si nota una coda composta da stelle che di dirama dal blob centrale. Questa cosa non è altro che il risultato dell'interazione tra più galassie che non fanno altre che deformarsi a vicenda.

Il punto luminoso blu in prossimità del centro è in realtà la stella HD 114746 che fa parte della Via Lattea e che dunque si trova molto più vicina a noi rispetto alla galassia NGC 5018.

Uno dei recenti capolavori del telescopio VLT è la foto scattata ad un pianeta che si è appena formato. Riguardo i recenti avvistamenti di galassie è notevole la scoperta della radiogalassia più lontana mai osservata.