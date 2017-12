L'incredibile giornata del Bitcoin: arriva a 18.000 Dollari, e poi cala a 15.000

Altra giornata, altri aggiornamenti dal fronte Bitcoin , la criptovaluta di cui vi abbiamo a lungo parlato nelle ultime ore. Come rivelato da Coinmarketcap, che prendiamo come punto di riferimento per riportare i dati relativi al valore della moneta, nelle prime ore di oggi (all'1:39, per la precisione), ilha toccato un nuovo massimo storico.

All'orario che vi abbiamo riportato poco sopra, infatti, la moneta veniva scambiata a ben 18.328,90 Dollari, con la capitalizzazione di mercato che ha superato i 300 miliardi di Dollari, un record assoluto, che certifica ancora quella che è stata una vera e propria settimana da record per la criptovaluta.

Tuttavia, nelle ora successive, il mercato ha registrato un andamento altalenante, come vi mostriamo nel grafico presente in calce. La criptovaluta, infatti, ha prima perso valore, tornando sui 16.000 Dollari, per poi guadagnare terreno, avvicinandosi ai 17.000 Dollari.

Nel momento in cui vi stiamo scrivendo, il Bitcoin viene scambiato a 15.359,60 Dollari, e continua il trend negativo iniziato poco dopo e 9:00. la capitalizzazione di mercato è a 256 miliardi di Dollari.

Ovviamente, in casi come questi, un andamento del genere è fisiologico, soprattutto se si considera l'incremento del valore registrato negli ultimi giorni, nel corso del quale il Bitcoin ha quasi raddoppiato il proprio valore, passando dai 10.000 Dollari del 2 Dicembre agli attuali 15.000.