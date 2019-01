L'India pronta a superare Elon Musk: pronto un nuovo razzo riutilizzabile

Per SpaceX di Elon Musk potrebbe esserci all'orizzonte un nuovo concorrente nel mercato dei razzi riutilizzabili. Si tratta dell'Indian Space Research Organization (ISRO), l'agenzia spaziale indiana, che mira a creare il primo razzo riutilizzabile in due stadi.

La notizia è stata riportata dal Times of India, secondo cui l'ISRO condurrà i primi test per la tecnologia tra giugno e luglio prossimo.

Per recuperare il primo stadio, l'agenzia seguirà il modello di SpaceX, facendolo atterrare su un pad appositamente posizionato sul mare. Per il recupero del secondo stadio invece, l'ISRO intende testare entro la fine dell'anno una versione avanzata del Reusable Launch Vehicle (RLV), i cui primi test sono stati effettuati con successo nel 2016. Gli ingegneri utilizzeranno un pad su un computer per manovrare l'RLV e procedere con l'atterraggio su una pista, che consentirà loro di utilizzarlo successivamente in un secondo momento.

Il presidente dell'ISRO ha anche precisato che gli ingegneri stanno sviluppando un corpo alato che farà da navetta spaziale e porterà la parte superiore del razzo (che trasporterà un satellite o un veicolo spaziale). "Una volta che ha completato il lancio, lo shuttle scivolerà di nuovo sulla terra ed atterrerà su una pista come un normale aereo" ha aggiunto K Sivan al Times of India, il quale ha osservato che il recupero di un secondo stadio non è mai stato provato da nessuna compagnia.

Nei test in programma nel corso del 2019, l'ISRO utilizzerà un elicottero per testare l'atterraggio. La pista potrebbe essere costruita sulle isole Andaman-Nicobar.