L'industria si sposta sempre più verso l'automazione: 380.000 robot venduti nel 2017

Mentre Elon Musk si sposta in direzione opposta, preferendo gli umani ai robot, l'industria globale registra una crescita importante in termini di acquisto di robot. A rivelarlo un rapporto pubblicato oggi dal DigiTimes e relativo al 2017.

Nel corso dello scorso anno a livello globale sono stati venduti 380.600 robot, un dato in aumento del 29,3 per cento su base annua, come confermato anche dal rapporto World Industrial Robot 2018 pubblicato dall'International Federation of Robotics.

Del totale, 125.400 unità sono state acquistate nell'industria automobilistica, con un aumento del 21 per cento su base annua. Cresce anche l'adozione nell'industria manifatturiera di metalli, elettronica ed alimentare dove si è registrato un aumento rispettivamente del 54%, 27% e 19%. Nonostante la crescita delle vendite globali di auto stia rallentando, le case automobilistiche continuano a puntare sull'automazione della produzione, soprattutto per quelle fabbriche basate in Cina e nel settore dei veicoli elettrici.

A livello di mercati, 225.000 robot industriali sono stati venduti in Asia ed Australia, un dato in aumento del 34 per cento rispetto all'anno precedente. 67.000 unità invece sono state acquistate in Europa, in aumento del 20 per cento e la restante parte (50.000 unità) nelle Americhe del Nord e Latine, che fanno registrare un +22%.

Cina, Corea del Sud e Giappone sono stati tra i tre mercati principali in cui sono stati venduti robot industriali, con rispettivamente 138.000, 40.000 e 39.000 unità, mentre gli Stati Uniti si sono piazzati al quarto posto con 33.000 unità, seguiti dalla Germania (22.000) e Taiwan (11.000).

In media le industre manifatturiere a livello mondiale utilizzano 74 robot industriali ogni 10.000 lavoratori, ma la densità più alta è stata registrata in Corea del Sud dove il dato è di 631 unità ogni 10.000 dipendenti. In Taiwan tale dato si attestava a 117/10.000, mentre la Cina occupa il ventitreesimo posto, nonostante il piano del Governo che punta a far entrare il paese tra i primi 10 in termini di automazione industriale.