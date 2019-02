L'inedita iindagine dell'ISTAT su Twitter: 'italiani popolo di pessimisti'

Nasce il Social Mood on Economy Index, l'Istat tenta un approccio sperimentale nel raccontare i sentimenti degli italiani verso il futuro e la situazione economica del Paese. L'agenzia ha monitorato i nostri tweet, emerge un forte sentimento di sfiducia e pessimismo.

Messe da parte le indagini statistiche tradizionali, l'Istat ha provato ad usare gli strumenti della rete per capire meglio i sentimenti degli italiani. Si parla dell'umore del Paese nei confronti dell'economia, e il dato ci arriva dall'analisi di migliaia di tweet, con l'obiettivo di valutare il mutamento della fiducia degli italiani nei confronti della condizione economica del Paese con il passare dei mesi.

Il risultato è disarmante, ma per nulla sorprendente: gli italiani su Twitter si sono dimostrati sempre meno fiduciosi, pessimisti, e disillusi. "La componente del trend mostra una andamento decrescente fino a ottobre 2017, per poi avere un andamento stazionario fino ad aprile 2018", ha spiegato l'Istat.

Poi una piccola risalita, per un momento è sembrato che qualcosa dovesse cambiare, e che gli italiani stessero riacquistando uno stato mentale di serenità per il futuro del Paese. È durato poco: "Nei mesi successivi (...) l'indice ha registrato nuovamente una brusca frenata ad inizio dicembre, mese in cui si è stabilizzato su un livello negativo".