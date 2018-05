L'inizio dell'universo, delle prime stelle e i misteri di Venere: nuove missioni dell'ESA

L'agenzia spaziale europea (ESA) ha appena scelto 3 missioni delle quale soltanto una sarà approvata per partire nel 2032. Parliamo di tempistiche decisamente lunghe che sono giustificate dall'enorme quantità di lavoro legata ad ognuno di questi 3 progetti, scelti da 25 proposte iniziali della comunità scientifica.

La prima missione è Theseus (Transient High Energy Sky and Early Universe Surveyor) e vuole monitorare gli eventi ad altissima energia che sono avvenuti all'inizio dell'universo, 13.8 miliardi di anni fa. In particolar modo, la ricerca si focalizzerà sui lampi gamma (gamma ray burst), il fenomeno più energetico mai rilevato fino ad ora. Questi possono essere generati dall'accrescimento di materia su un buco nero, durante una supernova (esplosione di una stella) o quando una stella collassa per divenire un buco nero o una stella di neutroni.



Spica (SPace Infrared telescope for Cosmology and Astrophysics) è invece un progetto in collaborazione con il Giappone che vuole capire qual è l'origine e la conseguente evoluzione delle galassie, delle stelle e dei pianeti. Per farlo sarà necessario costruire un telescopio ad infrarossi che riesca ad individuare oggetti al di là della polvere presente nello spazio che blocca la luce visibile. L'idea è quella di ampliare le potenzialità di ricerca di telescopi come il James Webb Space Telescope.



La EnVision mission to Venus mira, come suggerisce il nome, ad esplorare il nostro vicino Venere, che nonostante sia di dimensioni simili alla terra si è evoluto in modo totalmente differente ed ora presenta un'atmosfera tossica, spessa e calda. La missione vuole monitorare non solo l'atmosfera (già analizzata dal Venus Express) ma principalmente la sua attività geologica e il collegamente di questa con l'aria circostante.



Nel 2021 l'ESA sceglierà quale di queste missioni verrà effettivamente realizzata per essere lanciata nel 2032.