L'intelligenza artificiale di Google è in grado di individuare il cancro al seno avanzato

L'intelligenza artificiale si fa sempre più strada all'interno del settore medico. Google infatti ha mostrato ulteriori evidenze che sottolineano come l'IA sviluppata dai propri ricercatori sia in grado di individuare il cancro al seno metastatico con una precisione maggiore rispetto ai patologi.

Il team ha infatti addestrato il suo algoritmo LYNA (Lymph Node Assistant) per permettergli di riconoscere le caratteristiche dei tumori utilizzando due serie di vetrini patologici, dandogli la possibilità di individuare le metastasi in un'ampia varietà di condizioni.

Il risultato è stato un sistema di intelligenza artificiale in grado di distinguere il cancro e le diapositive non cancerose nel 99% delle volte, anche nel momento in cui è stata cercata la presenza di metastasi estremamente piccole, che potrebbero sfuggire agli occhi degli umani.

LYNA si è mostrata ancora più efficace nel momento in cui ha assistito gli esseri umani: i patologi infatti hanno mostrato come l'intelligenza artificiale abbia facilitato il loro lavoro durante delle sessioni di diagnosi simulate. L'IA non solo ha ridotto il tasso di micro-metastasi perse della metà, ma anche il tempo di analisi ad un minuto.

Qualora dovesse essere utilizzato in campo medico reale, questo approccio potrebbe rappresentare una vera e propria rivoluzione, anche se al momento per i tumori al seno in stadio avanzato non sono ancora state scovate cure note. E' chiaro che i test ora siano destinati a passare alla vita reale, con casi clinici non simulati, ma gli scienziati hanno osservato come le metastasi siano un fattore comune nella maggioranza dei tumori, ecco perchè il sistema LYNA potrebbe essere adattato anche ad altri tipi di cancro.