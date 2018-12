L'intelligenza artificiale di NVIDIA genera volti umani che sembrano reali

NVIDIA è tra le tante società del settore che stanno puntando sull'intelligenza artificiale. I ricercatori della compagnia hanno pubblicato un interessante studio, condito dal video che vi proponiamo in apertura, che mette in evidenza i progressi compiuti nel campo della creazione di falsi volti umani.

La società di Santa Clara sta lavorando da tempo su questa tecnologia (circa quattro anni) e, come si può vedere nel video, ha compiuto dei progressi davvero impressionanti.

I volti generati infatti sono completamente inventati e non reali, in quanto generati dall'algoritmo messo a punto da NVIDIA che si basa su una serie di immagini reali e dopo aver acquisito una serie di indicatori crea volti inesistenti ma il cui risultato finale è davvero eccellente, al punto che i volti sono indistinguibili da quelli visibili nelle campagne pubblicitarie o nelle fotografie scattate.

Un aspetto su cui si sono soffermati in molto è rappresentato dai capelli, che sono uno degli elementi più difficili da realizzare ma che appaiono realistici al 100%.

Nvidia ha utilizzato lo stesso algoritmo per creare nuove immagini di auto, camere da letto e gatti che in realtà non esistono, ma il cui risultato finale è molto simile a quello dei volti: le immagini generate sono indistinguibili da quelle reali. La ricerca completa è disponibile qui.