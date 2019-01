L'intera linea Galaxy S10 di Samsung si mostra in una nuova fotografia

A meno di un mese di distanza dalla presentazione ufficiale, in programma il 20 Febbraio, l'intera linea Galaxy S10 di Samsung si mostra in una fotografia trapelata in rete e pubblicata dal popolare leakster Evan Blass.

Gli smartphone raffigurati nell'immagine presente in calce sono coperti da un case trasparente e dovrebbero essere da sinistra a destra rispettivamente il Galaxy S10E, il Galaxy S10 classico ed il Galaxy S10 Plus. Tutti gli smartphone dovrebbero adottare il nuovo display Infinity-O edge-to-edge di Samsung, attraverso cui il colosso coreano dovrebbe aver aggirato il notch integrando la fotocamera frontale direttamente nello schermo in un foro che massimizza le dimensioni del display.

Il Galaxy S10 con display da 6,1 pollici dovrebbe essere quello di fascia media, mentre il Galaxy S10E dovrebbe averne uno da 5,8 pollici, che andrà a collocarsi nella fascia bassa del mercato. Infine, il Galaxy S10+ sarà il modello ultratop con schermo da 6,4 pollici ed a quanto pare potrebbe diventare riconoscibile grazie alle due fotocamere frontali.

Non è la prima volta che gli smartphone trapelano sul web: a ridosso del weekend hanno fatto la loro comparsa su Geekbench la variante con CPU Exynos e Qualcomm, che chiaramente saranno indirizzate a due mercati differenti, come sempre.