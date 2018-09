L'iPad Pro con Face ID abbandonerà l'ingresso Lightning a favore dell'USB-C, secondo Kuo

Il popolare analista di KGI Securities, Ming-Chi Kuo, in una nuova nota di ricerca diffusa da qualche istante ha fatto il punto sui prodotti che andrà a mostrare Apple nel corso del keynote in programma per il prossimo 12 Settembre.

Secondo Kuo, che si è sempre contraddistinto per le proprie previsioni affidabili, l'iPhone da 6,1 pollici (noto come iPhone XC) potrebbe non essere disponibile prima di inizio ottobre a causa di alcuni problemi di assemblaggio legati al display. Alla luce di tali problemi, la disponibilità iniziale potrebbe essere significativamente limitata.

Durante il keynote potrebbe trovare spazio anche la nuova generazione di iPad. L'analista ritiene che la gamma di iPad Pro includerà il tanto richiesto e chiacchierato sistema di riconoscimento facciale Face ID, ma un'altra novità importante potrebbe essere rappresentata dal fatto che per la prima volta nella sua storia il tablet abbandonerà l'ingresso Lightning a favore dell'USB-C. Nella confezione infatti gli utenti troveranno il nuovo caricabatterie USB-C da 18W che è ampiamente trapelato sul web nelle scorse settimane. Discorso diverso per l'iPhone, che dovrebbe mantenere lo standard proprietario.

Kuo parla anche di un presunto MacBook a basso costo, che potrebbe sostituire quello da 12 pollici includendo il Touch ID ma senza Touch Bar.

Per quanto riguarda gli Apple Watch, si parla di cinturini più sottili ed il supporto all'elettrocardiogramma. Si parla anche di modifiche alla scocca, con l'utilizzo della ceramica sul retro, ma a riguardo le informazioni non sono molto chiare.

La nota parla anche della nuova generazione di AirPods ed il pad di ricarica AirPower, di cui si era già parlato in precedenza.