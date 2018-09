L'iPhone da 6,1 pollici potrebbe chiamarsi iPhone XC

C'è molto fermento all'interno del settore tecnologico per il keynote Apple del prossimo 12 Settembre, nel corso del quale dovrebbero vedere la luce i nuovi iPhone. China Mobile nel corso del weekend ha iniziato ad informare i propri dipendenti dell'arrivo della nuova gamma di smartphone.

Come spesso accaduto negli ultimi anni, uno di essi ha pubblicato su Weibo alcune informazioni che sarebbero dovute restare riservate.

Nella diapositiva mostrata, che vi proponiamo in calce, si legge che le attività di vendita inizieranno il 21 Settembre, ma la data potrebbe anche riguardare esclusivamente l'operatore.

Dalle informazioni fornite ai dipendenti del provider, i dispositivi di fascia alta saranno due: l'iPhone XS da 5,8 pollici con display OLED e l'iPhone XS Plus da 6,5 pollici. Quest'ultima informazione è in controtendenza con quelle emerse negli scorsi giorni e che avevano battezzato il cellulare iPhone XS Max.

Interessante il nome attraverso cui viene identificato l'iPhone da 6,1 pollici con schermo LCD: l'iPhone XC. Da qui si spiegano i colori di cui vi avevamo parlato su queste pagine in precedenza.

Nella regione tutti e tre i dispositivi sono etichettati come dual SIM, una prima assoluta attraverso cui la compagnia di Tim Cook mira ad aprirsi ulteriormente ad un mercato in cui gli smartphone in grado di supportare due schede sono la normalità. La versione single SIM dell'iPhone XC invece è bollata come in uscita ad ottobre.

Per quanto riguarda i prezzi, la variante da 64 gigabyte di iPhone XC dovrebbe costare 858 Dollari, l'iPhone XS 1.077 Dollari e l'iPhone XS Plus 1.223 Dollari. E' doveroso precisare che tali prezzi si riferiscono al mercato cinese, su cui sono applicati dei pesanti dazi sulle importazioni.