L'iPhone con tripla lente fotografica posteriore vedrà la luce il prossimo anno?

Apple sarebbe pronta ad adottare il sistema fotografico a tripla lente per i propri iPhone. La notizia è stata riportata dal Taipei Times, che cita una nota di ricerca diffusa dall'analista di Yuanta Securities, Jeff Pu , secondo cui il modello di iPhone che Apple lancerà nel 2018 includerà una fotocamera posteriore a tripla lente.

Secondo la nota di ricerca, nel corso del prossimo anno l'adozione dei sistemi a tripla fotocamera sarà importante superiore rispetto a quanto visto nell'anno in corso. La produzione della tripla lente dovrebbe essere affidata a Largan Precision, uno dei tanti fornitori di componenti per smartphone che produce l'hardware utilizzato nei dispositivi Apple e che ha registrato l'aumento più importante in termini di entrate.

E' chiaro che l'adozione da parte di due produttori importanti come Apple ed Huawei di smartphone a tripla lente comporterà ad un aumento della popolarità di questa tecnologie, a favore delle entrate di produttori di terze parti come Largan.

Non è però la prima volta che sul web emergono indicazioni del genere sui piani futuri di Apple a livello di iPhone. Lo scorso mese, ad esempio, un rapporto pubblicato dall'Economic Daily News sosteneva che uno dei modelli di iPhone che la Mela distribuirà nel 2019 dovrebbe includere una fotocamera posteriore a tre obiettivi, con uno da 6P, uno con zoom ottico 5x ed un obiettivo da 12 megapixel.

Evidentemente, quindi, i modelli di iPhone che vedremo nel 2018 saranno simili ai predecessori.