L'iPhone X da 6,5 pollici potrebbe chiamarsi iPhone XS Max

A poche ore dalla fotografia che ritrarrebbe la scocca posteriore del nuovo iPhone da 6,1 pollici LCD, emergono le prime indicazioni sul fratello maggiore. E' ormai cosa nota che il prossimo 12 Settembre Apple presenterà tre nuovi iPhone, di cui due con schermi OLED.

E se sembra essere ormai cosa nota che il diretto successore di iPhone X, con schermo da 5,8 pollici, dovrebbe assumere la nomenclatura di iPhone XS, oggi un nuovo rapporto si concentra sulla versione da 6,5 pollici.

Fonti vicine alla compagnia avrebbero confermato a 9to5Mac che il cellulare dovrebbe chiamarsi iPhone XS Max, un nome scelto per permettere agli utenti di identificare rapidamente le dimensioni più generose dello schermo e della scocca.

Qualora tale indiscrezione dovesse trovare conferma, si tratterebbe anche di un netto cambio di direzione rispetto al passato. In molti ipotizzavano iPhone XS Plus come nome, ma evidentemente Apple ha preferito puntare su altro.

L'iPhone XS Max dovrebbe anche includere una batteria più grande, il nuovo processore A12 (che condividerà con l'XS normale) e 4 gigabyte di RAM. Il tutto ovviamente accompagnato da una memoria interna che dovrebbe anche toccare quota 512 gigabyte, che rappresenterebbe un'altra novità.

Per le conferme di rito però bisogna aspettare ancora sei giorni. Il keynote è in programma per le ore 19:00 italiane.