L'iPhone X Plus non supporterà la Apple Pencil. La società cambia idea

Si parla sempre più dei nuovi iPhone, che apple dovrebbe presentare a breve nel classico keynote autunnale. Contrariamente a quanto riportato da alcuni siti, però, la nuova generazione di smartphone made in Apple non dovrebbe supportare la Apple Pencil.

L'indiscrezione era stata riportata in precedenza dall'analista di KGI Securities, Ming-Chi Kuo, il quale aveva citato fonti interne nel rapporto pubblicato. Tuttavia, oggi da altre fonti arriva la notizia che la Mela avrebbe scelto di non introdurre il supporto alla Apple Pencil in quanto la periferica non sarebbe in grado di offrire una buona esperienza per gli utenti su dispositivi mobili.

Le motivazioni, secondo molti, non sarebbero invece da ricercare nella filosofia interna di Apple. I fan di lunga data infatti ricorderanno le dichiarazioni di Steve Jobs al momento della presentazione del primo iPhone, quando affermò che gli utenti non hanno bisogno di uno stilo per utilizzare il dispositivo, e che il pennino ideale è rappresentato dal dito. La Mela infatti negli anni successivi si è allontanata da tale filosofia, annunciando la Apple Pencil per iPad Pro, che ha aumentato in maniera importante la produttività del tablet.

Almeno per quest'anno, quindi, gli iPhone non dovrebbero includere alcun tipo di pennino o Apple Pencil. La sfida al Galaxy Note 9 sembra essere rinviata.

Fateci sapere attraverso i commenti se siete d'accordo o no con questa decisione della società.