L'iPhone XS arriva in Russia: il primo posto in fila costa 6 mila Euro!

Dopo il lancio italiano della scorsa settimana, iPhone XS ed XS Max arrivano oggi anche in Russia e coma da protocollo davanti agli Apple Store della città russa già da ieri sera si sono formate le classiche code di appassionati alla ricerca del tanto agognato smartphone.

Secondo quanto riferito dalla stampa locale, alcuni utenti si sarebbero posizionati dinanzi ai negozi già da quattro giorni, nonostante il freddo autunnale russo con temperature ben al di sotto di quelle italiane.

La testata Republic riferisce che coloro che si sono guadagnati con tanto sudore i primi posti li starebbero rivendendo a prezzo d'oro. Il giornale sostiene che sarebbero stati richiesti fino a 450 mila Rubli, l'equivalente di 6 mila Euro italiani per il primo posto che garantisce la consegna immediata dello smartphone all'apertura dei negozi. Un prezzi non certo accessibile, a cui si aggiungono chiaramente quelli del cellulare.

iPhone XS Max, il modello top tra quelli disponibili, in Russia ha un costo di 97 mila Rubli, che tenendo conto della situazione economica attuale della nazione di Putin equivale a tre stipendi medi.

La pratica della vendita dei posti in fila però non è esclusiva russa. Negli scorsi anni vi abbiamo raccontato episodi simili anche in Italia e negli Stati Uniti.