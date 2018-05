L'ipnotica animazione del movimento delle nuvole più alte di Giove

La quantità di informazioni che gli scienziati stanno ottenendo dall'orbiter Juno è incredibile: tra foto suggestive ed informazioni sull'atmosfera ed il campo magnetico di Giove c'è davvero da gioire dal punto di vista scientifico. Nel video in copertina viene mostrato come apparirebbero i movimenti delle nuvole più alte del pianeta.

Astronomi ed appassionati di tutto si dedicano all'elaborazione delle raw pictures pubblicate dalla NASA per ottenere immagini visivamente accattivanti che ci regalano degli scorgi di Giove davvero suggestivi. L'animazione in copertina è opera di Gerald Eichstädt, un matematico che si diletta nel processamento delle immagini di Juno nel tempo libero, che ha creato il video con i dati di Juno del 1 aprile.

Le due foto usate per il collage sono state prese con un lasso temporale di quasi 9 minuti l'una dall'altra, ad una distanza della sonda di 25.000 km dalle nuvole più alte del pianeta. Chiaramente tra queste foto è stato necessario creare abbastanza dati per rendere l'animazione credibile e a tutti gli effetti è solo un piccolo esercizio per dare l'idea del movimento dell'atmosfera di Giove.

Se volete saperne di più sulle scoperte di Juno vi rimandiamo agli speciali sulla profondità della grande macchia rossa di Giove e sulla ricostruzione delle tempeste sull'emisfero settentrionale in 3D. Nel prossimo link troverete dettagli sul mistero delle aurore polari di Giove, delle quali ad oggi non si capisce perché aumentino la loro luminosità in modo indipendente l'una dall'altra. In quest'ultima news troverete un'immagine grande macchia rossa del pianeta.