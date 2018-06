L'ispettorato del lavoro contro Amazon: abusa degli interinali, assuma 1.300 persone

Nuova grana per Amazon in Italia, dopo le numerose polemiche scatenate in occasione del Black Friday ed il tavolo ancora aperto con i sindacati italiani in cui i vertici della società di Seattle stanno discutendo della situazione dei lavoratori.

Proprio a riguardo è intervenuto anche l'ispettorato del lavoro, secondo cui Amazon avrebbe sfiorato le quote per l'utilizzo dei lavoratori somministrati, e proprio per questo ha invitato la società di Jeff Bezos ad assumere 1.300 interinali, i quali potranno chiedere la stabilizzazione sin dal primo giorno del loro impiego.

La notifica è stata consegnata nella giornata di oggi, ed arriva a seguito di un accertamento avviato nei confronti della compagnia Amazon Italia Logistica che opera nel nostro paese. Non sono invece emersi particolari rilievi sulle verifiche fatte sui controlli a distanza nei confronti dei dipendenti, su cui i sindacati avevano chiesto maggiore chiarezze.

Le verifiche sono cominciate proprio lo scorso mese di dicembre, nel bel mezzo della massiccia mobilitazione che ha riguardato i lavoratori di Amazon per il presunto sfruttamento e le precarie condizioni di lavoro. Nel verbale si legge che l'eccedenza sarebbe di 1.308 contratti a fronte di un limite massimo di 444 consentiti dalla legge.

Come dicevamo prima, non sono emerse particolari novità dal fronte dei braccialetti informatici. A riguardo l'ispettorato sottolinea di non aver riscontrato irregolarità: "in esito ad altri profili oggetto di accertamento non sono invece emerse irregolarità, né sono state accertate violazione in tema di controllo a distanza dei lavoratori" si legge.



Immediate le reazioni dei sindacati. Fiorenzo Molinari di Filcams sostiene che "quando abbiamo iniziato a fare le denunce sulle condizioni di lavoro, poi sfociate nello sciopero del Black Friday, c’è stato l’interessamento delle strutture ispettive. Evidentemente hanno verificato che c’è stata una lesione importante delle quote, che per il contratto applicato nel centro logistico prevedono un limite del 28% di tempi determinati e somministrati sul totale dell'organico annuo".



Sulla stessa linea anche Tania Scacchetti di CGLI: "L'esito dell'ispezione conferma alcune preoccupazioni che abbiamo sul modello Amazon: anche il nuovo lavoro, legato al digitale, ha dei limiti. E così si scopre che in molti casi il tasso di sfruttamento della forza lavoro è alto", mentre il segretario generale della UIL, Carmelo Barbagallo, affida a Twitter la propria reazione: "E' una vittoria dell'impegno dei lavoratori e del sindacato e conferma la nostra linea".