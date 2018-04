L'italia contribuisce alla missione spaziale TESS per la scoperta di esopianeti

L'agenzia spaziale italiana ha avuto il suo ruolo nel lancio del Falcon 9 di SpaceX, inviato in orbita per trasportare il telescopio spaziale TESS. Lo scopo di questo satellite è individuare esopianeti a distanze che vanno dai 30 ai 300 anni luce dal nostro pianeta.

Una volta individuati questi esopianeti è possibile studiarli con telescopi terrestri o orbitali come Hubble o il futuro James Webb Space Telescope. TESS dovrebbe aiutarci a scovare migliaia di pianeti per studiarne le caratteristiche e, forse, scoprirne alcuni con un'atmosfera simile a quella della terra, in grado di ospitare vita.

La base italiana dell'ASI (agenzia spaziale italiana) a Malindi in Kenya ha supportato SpaceX nel lancio del razzo Falcon 9 che ha portato TESS nello spazio, avvenuto il 19 aprile di quest'anno.

Luca Salotti, uno dei direttori del Centro a Malindi, ha così commentato il contributo italiano alla missione:

"Il supporto fornito al lancio del Tess è stato il primo di una serie di collaborazioni che verranno istituite nei prossimi due anni con SpaceX. Puntiamo infatti a rendere Malindi la stazione antipodale cardine per le operazioni SpaceX di iniezioni in orbita e di LEOP satellitare" (LEOP = launch in early orbit phase, la fase critica del lancio di un satellite dove questo si distacca dal razzo che lo ha trasportato fino a giungere nella sua orbita finale).

Malindi è un centro di eccellenza della tecnologia aerospaziale italiana grazie alla sua localizzazione sull'equatore, nonché uno strumento per il dialogo scientifico e tecnologico con l'Africa.

Roberto Battiston, Presidente dell’ASI, ha dichiarato:

"Questa è una chiara dimostrazione dell’importanza della base italiana a Malindi, in Kenya, dell’ASI nel supporto ai servizi di lancio dall’America del Nord e del Sud. Nel contest dettato da una Space Economy in ascesa, mi aspetto che il ruolo della base di Malindi aumenti costantemente nel tempo".

Per sapere di più su TESS vi rimandiamo al nostro speciale dedicato che ne analizza le caratteristiche, per scoprire nello specifico quale sarà la missione della sonda spaziale. Per quanto il James Webb Space Telescope al seguente link trovate lo speciale dedicato con la descrizione della sua missione.